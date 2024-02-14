محمود مسلم: الملتقى البحثي بـ«إعلام القاهرة» يستهدف مواكبة تطوير الذكاء الاصطناعي

خصص برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، فقرة خاصة رصد فيها ما جاء في الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.

وخلال التقرير، قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة يعمل على مناقشة التطور الذي شهده الذكاء الاصطناعي والشبكات، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات مهمة لمواكبة التطور التكنولوجي.

الذكاء البشري هو ما يطور الذكاء الاصطناعي

من جانبه، أوضح المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الذكاء البشري هو ما يطور الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي ضخمة جدا، والمجالات المتوقعة فيها تسع أضعاف ما حدث في عام 2023.

كما أكد الدكتور أشرف جلال أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن العصر الرقمي والتحديات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أصبح السائد في العصر الحالي، مضيفا: «نحاول من خلال قسم الإذاعة والتليفزيون إطلاق مدونة سلوك أخلاقي».

بينما أشارت الدكتورة بسنت مراد أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن الملتقى جاء متواكبًا مع مستجدًات العصر الرقمي الحالي والثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخاص بالمنصات الرقمية والبث الشبكي، مشيرة إلى تقديم نحو 23 بحثًا في هذا الصدد خلال المؤتمر.