محمود مسلم: إسرائيل كلما فشلت في حربها على غزة تصدر تصريحات ضد مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل كلما تحقق فشلا في حربها العسكرية على غزة، تضطر إلى إصدار تصريحات ضد مصر، فتارة تصرح بأن مصر تهرب الأسلحة للفصائل الفلسطينية، وتارة أخرى تطلق تصريحات بأن مصر توافق على اقتحامها لمحور فيلادلفيا، وبالتالي تطلق تصريحات بها رعونة.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القادة الإسرائيليين لديهم ضغط داخلي رهيب، وبالتالي يحاولون الهروب منه بالاشتباك مع مصر عبر تصريحات، وهم متأكدون أن مصر لا تهرب الأسلحة إلى الفصائل كما يدَّعون، وعليهم أن يراجعوا المنافذ التي بينهم وبين فلسطين لكي يعرفوا من يهرب ويتاجر بالأسلحة.

إحباط محاولات التهريب

وأشار إلى أن مصر منذ اليوم الأول لولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد 30 يونيو استطاعت هدم كل الأنفاق حتى المباني للمدنيين التي كانت على الحدود في رفح، تم إخلاؤها وهدمها حتى تكون الأرض واضحة، وحتى تكون أي محاولات للتهريب أو للأنفاق واضحة، وهو ما تم عبر سنوات.

وأوضح أن مصر أقامت سورا كبيرا واضحا، لمنع تسرب من هنا أو هناك لحماية حدودها، وهذا حقها وأقل ما يمكن أن تفعله لحماية أمنها القومي، وليس لحماية أمن إسرائيل.