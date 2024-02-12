محمود مسلم: كل ادعاءات إسرائيل بشأن تهريب أسلحة من مصر لحماس هراء

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن كل الادعاءات الإسرائيلية حول تهريب الأسلحة من ناحية مصر إلى حماس هراء، ومحاولة للقفز من مسؤوليتهم عما يحدث في غزة.

اجتياح بري لتحرير الرهائن

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن نعلم أنهم منذ اليوم الأول يتحدثون عن الاجتياح البري لتحرير الرهائن، واغتيال قادة حماس، واليوم فقط حرروا اثنين من الرهائن، وكان في اليوم الأول من الاجتياح البري رهينة واحد، إذن 3 رهائن فقط مقابل عشرات الآلاف من المدنيين الذين راحوا ضحايا لهذا القصف غير المحسوب».

خلاف داخل إسرائيل

وتابع: «هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة التي تبحث عن تواجدها دون اعتبار لأي مصلحة سواء مصالح المنطقة أو مصالح إسرائيل، وهناك خلاف داخل إسرائيل عن جدوى الحرب بعد أن عشمهم نتنياهو بأن الحرب قد تستغرق أياما أو أسابيع قليلة ويعود الرهائن إلى أهاليهم وهو ما لم يتحقق حتى الآن».