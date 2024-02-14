مسلم: الحوار بين إسرائيل وحماس سيستمر.. ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين لأي مكان

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر ترفض مبدأ تهجير الفلسطينيين إلى أي مكان، سواء سيناء أو النقب، مؤكدا رفض مصر لما تحاول إسرائيل فعله باقتحام محور فلادليفيا، أو رفح الفلسطينية.

أضاف «مسلم»، خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، أن مصر هددت في بيانات رسمية، بأنها سيكون لها رد فعل وستكون كل السيناريوهات مفتوحة حال الاجتياح الذي قد يؤدي إلى التهجير القسري لأهالي رفح الفلسطينية إلى سيناء، متابعا بأن مصر تستند إلى رفض الفلسطينيين لمسألة تهجيرهم بصورة تامة.

التهجير يعني انتهاء القضية الفلسطينية

وتابع بأن التهجير يعني انتهاء القضية الفلسطينية، ومصر لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر، وكل الاقتراحات حول التهجير مرفوضة مصريا، مشيرا إلى أن مصر أصدرت أكثر من بيان واضح وصريح بأنها يمكن أن تلغي اتفاقية السلام إذا حاولت إسرائيل ألا تلتزم بها.

أكد أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس لا يشترط وجود اجتماعات بل حوار، وهناك من يستطيع أن ينوب عن الجهتين في الحوار، فمثلا إسرائيل تنوب عنها أمريكا، بينما حماس تنوب عنها مصر أو قطر.

الحوار بين حماس وإسرائيل

ويرى أن الحوار بين حماس وإسرائيل سوف يستمر، كون الجهتين لديهما ضغوط شعبية ضخمة لمحاولة حل الأزمة ووقف الحرب وعودة المحتجزين، لذلك فمن الممكن خلال الأسابيع والأيام المقبلة، الوصول إلى حل بين الطرفين، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن كل طرف يحاول الظهور أمام شعبه بكونه المنتصر، وهذا الأمر يشكل ضغوطا كبيرة للطرفين.