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رئيس حزب الجيل: مصر تلعب دورا قويا في دعم القضية الفلسطينية

كتب:

مكرم شعبان
08:09 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الاجتماع الرباعي الذي يضم مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل لبحث موقف الهدنة في غزة يأتي لتأكيد دور مصر الحاسم في القضية الفلسطينية، فضلا عن مناقشة هدنة للحفاظ على أرواح إخوتنا في غزة، وتحقيق تقدم في التسوية الشاملة، وتجنب تصعيد التهديدات الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى مأساة إنسانية.

إيجاد حلول للقضية الفلسطينية

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال السنوات العشر الماضية، لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، مع مواصلة رفضها نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والتمسك بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، بالإضافة إلى أنه في ظل الأزمة الحالية، نواصل الوقوف بثبات ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ونؤكد ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل يحقق الاستقرار لجميع الأطراف المعنية.

وتابع: «هذه الجهود تؤكد على دور مصر القوي والمؤثر في إيجاد حلول للصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولا يمكن لأي طرف تجاهل هذا الدور الرئيسي الذي تضطلع به مصر».

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