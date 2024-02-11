براتب 8500 جنيه.. فرص عمل من «الشباب والرياضة» في قطاع البنوك

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل للشباب والخريجين في قطاع البنوك بشركة راية مع ضرورة توافر بعض الشروط.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة راية وأماكن العمل المطلوبة في فروعها، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تطلب الشركة للتعيين موظف خدمة عملاء (قطاع البنوك).

مكان العمل: القاهرة / أسيوط / الجيزة

متطلبات وشروط الوظيفة

وفيما يلي نعرض أبرز شروط التقديم على الوظيفة المتاحة والمميزات التي تمنحها الشركة للمتقدمين

الحصول على مؤهل عال.

أن يكون الحد الاقصى للسن 29 سنة.

موقف واضح من التجنيد.

التفرغ التام.

المميزات والحقوق

العمل داخل البنك و يوجد فرصة للتعيين فى البنك بشكل مباشر

الراتب الإجمالى: 8500 جنيه

عدد ساعات العمل 9 ساعات

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

تمنح جهة العمل تأمينات طبية واجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/B21wMWk1wN

للمزيد من الوظائف يمكنك الدخول على موقع توظيف مصر لمتابعة فرص العمل المختلفة المتاحة.