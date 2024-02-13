رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس إذاعة الشباب والرياضة: الروبوت لا يستطيع تقليد مشاعر مذيع الراديو

كتب:

منة شبانة
02:52 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة

نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة

قالت الدكتورة نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة، إن الراديو يثير خيال المستمع، دون وجود روبوت، والراديو عبارة عن مشاعر، إذا نجح الروبوت في تغطية كم المشاعر التي تصدر من صوت مذيع الراديو، حينها يمكن القول إنه يمكنه أن يحل محل مذيع الراديو.

تدريبات تعبيرات الوجه للروبوت صعبة

وأضافت خلال حديثها لبرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن تدريبات تعبيرات الوجه للروبوت كانت صعبة للغاية، حتى وصل لشكله الإنساني، مواصلة: «صوت الروبوت عندنا على الموبايل، بصوت مساعد بيظهر ويقول عايز إيه وتسأله عن كل حاجة ويجاوبك، زي مثلا قولي آخر الأخبار، لكن هل الصوت اللي بيصدر منه، هو نفس ونس صوت مذيع الراديو؟».

الإذاعة المصرية حريصة على الوصول لكل الجماهير

وتابعت: «أعتقد أن المذيع هو طاقة مشاعر يجب أن تصل لقلوب الناس، والإذاعة المصرية حريصة على الوصول لكل الجماهير، وإحنا بقى كإذاعة شباب ورياضة، من حقنا نقدم أشكال وأفكار جديدة، لتمكين الشباب المصري، من خلال استراتيجية مصر تجاه الشباب، فكل هذا للوصول لنقطة أساسية أن المستمع يشعر أن الشباب والرياضة بتوصل كل ما يتعلق بالشباب داخل منزله».

اقرأ المزيد:

هالة رستم: أسمع الراديو منذ الطفولة.. وكنت أول صوت في إذاعة الأغاني

خريطة 2024.. «إيه المشكلة» برنامج شبابي للإعلامية مي إيهاب على «الراديو 9090»

في عيد ميلاد الثنائي.. أعمال جمعت أحمد حلمي ومنى زكي في الراديو والسينما

«الراديو شغال يا جماعة».. السوشيال ميديا تنشر آخر أمل للاتصال بأهل غزة

بذكرى ميلاده.. تعرف على أول أجر للشيخ محمد صديق المنشاوي في الإذاعة المصرية

محمد العسيري: الإذاعة المصرية تبنت مواهب الغناء الشعبي وقت الحرب لمساعدة الجيش

رئيس الإذاعة المصرية في ذكرى تأسيس «صوت العرب»: لعبَت دورا قوميا وساندَت الشعوب
بقلم منة شبانة