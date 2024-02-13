رئيس إذاعة الشباب والرياضة: الروبوت لا يستطيع تقليد مشاعر مذيع الراديو

قالت الدكتورة نادية النشار رئيس إذاعة الشباب والرياضة، إن الراديو يثير خيال المستمع، دون وجود روبوت، والراديو عبارة عن مشاعر، إذا نجح الروبوت في تغطية كم المشاعر التي تصدر من صوت مذيع الراديو، حينها يمكن القول إنه يمكنه أن يحل محل مذيع الراديو.

تدريبات تعبيرات الوجه للروبوت صعبة

وأضافت خلال حديثها لبرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن تدريبات تعبيرات الوجه للروبوت كانت صعبة للغاية، حتى وصل لشكله الإنساني، مواصلة: «صوت الروبوت عندنا على الموبايل، بصوت مساعد بيظهر ويقول عايز إيه وتسأله عن كل حاجة ويجاوبك، زي مثلا قولي آخر الأخبار، لكن هل الصوت اللي بيصدر منه، هو نفس ونس صوت مذيع الراديو؟».

الإذاعة المصرية حريصة على الوصول لكل الجماهير

وتابعت: «أعتقد أن المذيع هو طاقة مشاعر يجب أن تصل لقلوب الناس، والإذاعة المصرية حريصة على الوصول لكل الجماهير، وإحنا بقى كإذاعة شباب ورياضة، من حقنا نقدم أشكال وأفكار جديدة، لتمكين الشباب المصري، من خلال استراتيجية مصر تجاه الشباب، فكل هذا للوصول لنقطة أساسية أن المستمع يشعر أن الشباب والرياضة بتوصل كل ما يتعلق بالشباب داخل منزله».