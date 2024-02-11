للطلاب وجميع المؤهلات.. تفاصيل يوم توظيفي مفتوح من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة.

وكشفت وزارة الشباب في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة كومينتي ريستورانس (BRGR).

يوم توظيفي مفتوح

العنوان: مبنى 3 قطعة 22 محور كريزي ووتر - مبني افنيو بجوار مول السلاب - الدور الخامس

موعد إقامة اليوم التوظيفي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء.

للوظائف الآتية:

1- عضو فريق

2- كاشير

3- استيور

مكان العمل: القاهرة / الجيزة

متطلبات وشروط الوظيفة

مؤهل عال/ متوسط/ طلاب

يشترط الخبرة في وظيفة عضو فريق

في مجال الفاست فوود

يشترط اللغة الإنجليزية لوظيفة كاشير

متاح السن من 18 لـ35 سنة

المميزات و الحقوق

رواتب مجزية

توفير مواصلات + حوافز

تأمين طبي + اجتماعي

إجازة أسبوعية

كيفية التقديم على الوظائف

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد

https://forms.office.com/r/v0rFQWpQE7

العنوان: مبنى 3 قطعة 22 محور كريزي ووتر - مبني افنيو بجوار مول السلاب - الدور الخامس

يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 من الساعة 9 صباحا حتى 2 مساء.