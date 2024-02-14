«الإحصاء»: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانا يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال 2023.

وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات 2.8 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.

- أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.

- حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار.

- ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال 2023

- حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار.

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.

- منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.

- ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.