الفنان أحمد وفيق يعلن وفاة خاله.. ويطلب من الجمهور الدعاء له

أعلن الفنان أحمد وفيق عن وفاة خاله، وطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، قائلا عبر «فيسبوك»: «انتقل إلى رحمة الله تعالي خالي الحبيب الأستاذ شفيق الخطيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك على أد طيبة قلبك حبيبي».

وفاة خال الفنان أحمد وفيق

وتوالت التعليقات من الجمهور على الفنان أحمد وفيق داعيين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

آخر أعمال الفنان أحمد وفيق

يعتبر آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل «جميلة»، والتي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حيث تعيش جميلة المحامية ورئيسة النيابة الإدارية حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد واسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبيها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط، ثم تتوالى الأحداث.