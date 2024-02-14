كاتب صحفي: عودة العلاقات تعيد لمصر وتركيا القوة والقدرة على مواجهة الأزمات

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تاريخية بالمعنى الحقيقي، حيث تأتي الزيارة بعد نحو 10 سنوات من العلاقات غير الجيدة بين البلدين، لكن في الوقت الحالي ومع وجود العديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط فإن عودة العلاقات تعيد لمصر وتركيا القوة والقدرة على مواجهة الأزمات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن هناك تطابقا واضحا في وجهات النظر بين مصر وتركيا في القضية الفلسطينية بشكل عام، وأن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967، وهو المطلب المصري منذ اليوم الأول لبداية الأزمة.

وأشار إلى أن قوة العلاقات بين البلدين يساعد في تشكيل رأي عام عالمي، حيث أن مصر من القوى الفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك تركيا في محيطها، وأن العلاقة بين الدولتين تسهم بشكل كبير في الضغط على الرأي العام العالمي وصانع القرار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.