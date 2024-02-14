«إبراهيم» يتحدى مرض القلب بـ«فرشة بسكوت».. 71 سنة ولسه بيعافر

من رحم المعاناة يولد الأمل، تلك الجملة التي وضعها «إبراهيم» فوق عاتقه في مشوار حياته، رافضًا الجلوس أرضًا مهما كلفه الأمر من تعب، فرغم المرض الذي أصاب قلبه، إلا أنه يمكث حوالي 13 ساعة في الشارع، باحثًا عن لقمة العيش، ويجلس بجانب بضاعته منتظرًا زبائنه.

في أحد شوارع منطقة المنتزه بمدينة الزقازيق عاصمة الشرقية، حيث مكان إبراهيم عبد العزيز البالغ 71 عامًا، الذي اعتاد على الجلوس فيه يوميًا، منذ الساعة 8 صباحًا حتى قبل منتصف الليل بساعة، متحديًا الظروف الصحية التي يعاني منها، فهو مريض بالقلب منذ عام كامل.

يحكي «إبراهيم» لـ«الوطن»، أنه قضى عشرات السنين من حياته عملاً بالمقاهي، يتنقل من مقهى لآخر ليقدم المشروبات للزبائن، وقتها كانت الأمور مستقرة، حتى عمل بمقهى في المنطقة التي يجلس فيها حاليًا، مكث في المقهى 12 عامًا، يفعل كل شيء بنفسه، يفتتح المقهى من الصباح ويغلقه ليلاً، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ومات صاحب المقهى.

بعد وفاة صاحب المقهى قرر الأبناء بيعها، ليجد «إبراهيم» نفسه دون عمل، يرفضه أصحاب المقاهي نظرًا لتقدم عمره، لكن الرجل السبعيني لم ييأس، وقرر أن يغير عمله في نفس مكان الشارع الموجود فيه المقهى، وبدلاً من أن يشرب زبائنه القهوة أو الشاي من يده، أصبحوا يأكلون «البسكويت» وعلب الحلوى منه أيضًا.

مرض «إبراهيم» بالقلب

في شهر رمضان عام 2023، شعر عم «إبراهيم» بتعب شديد بالقلب، وحين توجه لأحد الأطباء المتخصصين، أقر الطبيب بحاجته لعملية جراحية عاجلة، والتي أنقذت حياته لكن المعاناة استمرت، ونصحه الأطباء بالراحة في البيت، لكنه رفض الجلوس بالبيت، متحديًا مرضه.

إبراهيم: قدرت أجوز بناتي الاتنين

يقول «إبراهيم»: «بروح أشتري البضاعة من السوبر ماركت، وأقعد جنب القهوة اللي كنت شغال فيها علشان أبيع البضاعة، والحمد لله جوزت بناتي الاتنين، ومش عايز حاجة غير إن ربنا يسترها معايا».

أحد المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة «إبراهيم» على صفحته في «فيسبوك»، ما جعل الكثيرين يقبلون نحوه ليشتروا منه، وبحسب حديثه: «في ناس كتير جت لي بعد ما الصورة اتنشرت وماكنتش أعرف مين دول».