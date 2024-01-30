مواعيد السحور والإفطار في إمساكية شهر رمضان.. يبدأ 11 مارس

مع اقتراب شهر رمضان يبحث المسلمون عن الإمساكية، والتي تحتوي على مواعيد السحور والإفطار طوال أيامه.

ووفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن شهر رمضان لعام 2024 سيوافق الاثنين 11 مارس، وسيكون عدد أيامه 30 يومًا، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيامه.

إمساكية شهر رمضان 2024

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وآخر أيامه ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل.

مواعيد السحور والإفطار

- الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

السحور 2:23، إمساك 4:23، الإفطار وصلاة المغرب 6:01.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

السحور 2:22، إمساك 4:22، صلاة المغرب 6:02.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

السحور 2:20، إمساك 4:20، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:02.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

السحور 2:19، إمساك 4:19، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:03.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

السحور 2:18، إمساك 4:18، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:03.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

السحور 2:17، إمساك 4:17، الإفطار وصلاة المغرب 6:04.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

السحور 2:15، إمساك 4:15، الإفطار وصلاة المغرب 6:05.

- الاثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

السحور 2:14، إمساك 4:14، الإفطار وصلاة المغرب 6:05.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

- السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الإفطار وصلاة المغرب 6:06.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الإفطار وصلاة المغرب 6:07.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الإفطار وصلاة المغرب 6:07.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

السحور 2:09، الإفطار وصلاة المغرب 6:08.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

السحور 2:08، إمساك 4:08، الإفطار وصلاة المغرب 6:08.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

السحور 2:06، إمساك 4:06، الإفطار وصلاة المغرب 6:09.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

السحور 2:05، الإفطار وصلاة المغرب 6:10.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

السحور 2:04، الإفطار وصلاة المغرب 6:10.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

السحور 2:02، الفجر 4:22، صلاة المغرب 6:11.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الإفطار وصلاة المغرب 6:11.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الإفطار وصلاة المغرب 6:12.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الإفطار وصلاة المغرب 6:13.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الإفطار وصلاة المغرب 6:13.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الإفطار وصلاة المغرب 6:14.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الإفطار وصلاة المغرب 6:14.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الإفطار وصلاة المغرب 6:15.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الإفطار وصلاة المغرب 6:16.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الإفطار وصلاة المغرب 6:16.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الإفطار وصلاة المغرب 6:17.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الإفطار وصلاة المغرب 6:18.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الإفطار وصلاة المغرب 6:18.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الإفطار وصلاة المغرب 6:19.