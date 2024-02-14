سقوط 14 شهيدا في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات كتب: عمرو هلال 08:21 م | الأربعاء 14 فبراير 2024 صورة أرشيفية أعلنت «القاهرة الإخبارية»، عن سقوط 14 شهيدا في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستشار الأمن القومي الأمريكي: نأمل التوصل إلى هدنة 6 أسابيع في غزة مسلم: مصر وقطر تضغطان على «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة عماد الدين حسين: التعاون المصري التركي يخفف جموح التطرف الإسرائيلي في غزة «التجمع»: زيارة أردوغان إلى مصر مهمة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة غزة قطاع غزة النصيرات مخيم النصيرات بقلم عمرو هلال