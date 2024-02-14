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سقوط 14 شهيدا في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات

كتب:

عمرو هلال
08:21 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت «القاهرة الإخبارية»، عن سقوط 14 شهيدا في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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بقلم عمرو هلال