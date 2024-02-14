رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عماد الدين حسين: التعاون المصري التركي يخفف جموح التطرف الإسرائيلي في غزة

كتب:

منة شبانة
07:21 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
عماد الدين حسين الكاتب الصحفي

عماد الدين حسين الكاتب الصحفي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تُحيي مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمصالح هي التي تنتصر في النهاية، مشيرا إلى أن مصر وتركيا بلدان كبيران تعاونهما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها.

التعاون المصري التركي

وأضاف «حسن» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التعاون المصري التركي يخفف من جموح التطرف الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن هذا التعاون يمكن أن يقضي على الإرهاب في المنطقة، إذا أحسن البلدان استغلال الفرصة في المستقبل، مما ينعكس بالإيجاب على الملفات المختلفة.

الموقف المصري الاستراتيجي

وتابع، أن العلاقات اليوم عادت لوضعها الطبيعي، «كل من اختلف مع مصر فيما يتعلق بدول الإقليم، ثبُت في النهاية صحة الموقف المصري الاستراتيجي، تجاه ما يتعلق بالتطرف والإرهاب في الإقليم».

وأكمل: «مصر تتمتع بثُقل كبير، فهي قلب المنطقة العربية واللاعب الأساسي في المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، وبالتالي تركيا تراهن على أن تكون مصر مكانًا لتوطين الصناعة».

اقرأ المزيد:

أستاذ تمويل: العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا ممتدة على مدار سنوات

«اقتصادية النواب»: نتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

السيسي: مصر وتركيا تواجهان تحديات مشتركة فرضها الواقع المضطرب في المنطقة

الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان عددا من اتفاقيات التعاون بين مصر وتركيا

خبير استراتيجي: زيارة أردوغان للقاهرة تحمل رسائل عديدة

أردوغان: عازمون على الاستمرار في التنسيق والتعاون مع مصر

عضو جمعية رجال الأعمال: زيارة أردوغان «انفراجة سياسية» تعزز التعاون الاقتصادي

أردوغان: نقدر دور مصر في رفض تهجير سكان قطاع غزة
بقلم منة شبانة