عماد الدين حسين: التعاون المصري التركي يخفف جموح التطرف الإسرائيلي في غزة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تُحيي مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمصالح هي التي تنتصر في النهاية، مشيرا إلى أن مصر وتركيا بلدان كبيران تعاونهما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها.

التعاون المصري التركي

وأضاف «حسن» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور لتغطية خاصة المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التعاون المصري التركي يخفف من جموح التطرف الإسرائيلي في قطاع غزة، وأن هذا التعاون يمكن أن يقضي على الإرهاب في المنطقة، إذا أحسن البلدان استغلال الفرصة في المستقبل، مما ينعكس بالإيجاب على الملفات المختلفة.

الموقف المصري الاستراتيجي

وتابع، أن العلاقات اليوم عادت لوضعها الطبيعي، «كل من اختلف مع مصر فيما يتعلق بدول الإقليم، ثبُت في النهاية صحة الموقف المصري الاستراتيجي، تجاه ما يتعلق بالتطرف والإرهاب في الإقليم».

وأكمل: «مصر تتمتع بثُقل كبير، فهي قلب المنطقة العربية واللاعب الأساسي في المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، وبالتالي تركيا تراهن على أن تكون مصر مكانًا لتوطين الصناعة».