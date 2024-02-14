إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بأحياء الإسكندرية لمواجهة سقوط الأمطار

تتعرض محافظة الإسكندرية إلى موجة من الطقس السيئ غدا، تزامناً مع اليوم الثالث لنوة الشمس الصغرى التي تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة، وأجواء شديدة البرودة، مصحوبة بسقوط حبات البرد، حسبما ذكرت غرفة عمليات الإسكندرية.

وحذرت الغرفة المواطنين من سوء الأحوال الجوية، وأعلنت رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، مشددة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلًا للضرورة القصوى.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت أحياء الإسكندرية رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، حيث قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إن حالة الطوارئ مستمرة بالحي منذ بداية نوة الكرم، وممتدة لنهاية نوة الشمس الصغرى والمعروف عنها بغزارة الأمطار وشدة الرياح، مؤكدة انتشار سيارات الشفط التابعة لهيئة الصرف الصحي في معظم مناطق الحي.

مستعدون لأمطار الشمس

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن جميع إدارات الحي المعنية مُستعدة لمواجهة طقس نوة الشمس الصغرى التي تكون غالبًا محملة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة ونحن مستعدون لها وتم تسليك الشنايش، ومطابق صرف الأمطار مع انتشار سيارات شفط المياه بالنقاط الساخنة بنطاق حي المنتزه أول.