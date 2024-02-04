أمطار في عدة مناطق بالإسكندرية اليوم.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط الأمطار على عدة مناطق في شرق وغرب ووسط عروس البحر، رغم انتهاء نوة الكرم اليوم، مع انتشار الغيوم الكثيفة في سماء المدينة الساحلية، تزامنا مع حالة عدم استقرار الطقس في المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

أمطار الإسكندرية اليوم

أمطار الإسكندرية اليوم ضربت عدة مناطق مع استمرار التقلبات الجوية في حالة الطقس اليوم، ومنها المنشية ومحطة الرمل والعصافرة وأبو قير والمندرة وبحري، وامتدت حتى غرب الإسكندرية في المكس والورديان والبيطاش والهانوفيل والعامرية وبرج العرب، وحتى المناطق السكنية المنتشرة في أول الطريق الساحلي الدولي والمؤدي إلى مطروح.

طوارئ في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ بسبب طقس الإسكندرية غير المستقر، وتم الدفع بفرق التدخل السريع من خلال تمركزات وزعتها الشركة في أحياء عروس البحر، ومدها بالمعدات والمواتير والكوادر البشرية المدربة وسيارات الكسح، لسحب جميع تجمعات مياه الأمطار من الطرق الداخلية والسريعة، والعمل على مدار الساعة نتيجة استمرار سوء الأحوال الجوية في مختلف الأحياء.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة غرفة العمليات في جميع المناطق السكنية والتعامل مع أماكن سقوط الأمطار وجميع المستجدات بشكل مستمر لحين استقرار حالة الطقس مرة أخرى.