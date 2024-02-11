20 يوما أمطار غزيرة متبقية في 4 نوات بالإسكندرية.. المواعيد

كشف جدول هيئة ميناء الإسكندرية المتخصص في مواعيد نوات الإسكندرية 2024، عدد النواب المتبقية ومدة سقوط الأمطار في كل نوة، موضحا وجود 4 نوات متبقية تسقط خلالها الأمطار لمدة 20 يوما، خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 20 يوم أمطار غزيرة تتزامن مع مواعيد نوات الإسكندرية 2024 المتبقية لأهمية معرفة توقيتات النوات.

3 أيام متبقية في فبراير أمطار غزيرة

يشهد شهر فبراير الجاري نوة واحدة وهي نوة الشمس الصغرى، تبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

نوات الإسكندرية في مارس 2024.. 17 يوم أمطار غزيرة

يعد شهر مارس أكثر شهور السنة هذا العام تأثرا من نوات الإسكندرية 2024 إذ يشهد 3 نوات شديدة الأمطار لمدى 17 يوم كالتالي:

- نوة السلوم 2 مارس، تستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم 9 مارس، تستمر لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- ويختتم مع نهاية شهر مارس نوات الإسكندرية في 2024 عبر نوة العوة أو برد العجوزة والتي تستمر لمدة 6 أيام.

نوات الإسكندرية شديدة الأمطار

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن نوات الإسكندرية 2024 ستكون شديدة الأمطار عن السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بجد تجاه هذا الأمر من خلال المشروعات القومية أبرزها مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي.

وأضاف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه يتم التعامل مع نوات الإسكندرية 2024 عبر إعلان حالة الطوارئ وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من خلال متابعة الأجهزة المعنية بهذا الأمر وتواجدهم على مدار الساعة.