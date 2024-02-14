الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

تشهد الساعات القليلة القادمة أخبارا جديدة سارة، لآلاف الخريجين وجميع المؤهلات الدراسية، حيث تتأهب الحكومة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، والمكلف من قبل مجلس الوزراء، وبنصوص مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بالإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية، والإشراف عليها.

أهم التفاصيل عن الوظائف الحكومية الجديدة

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أهم التفاصيل والمعلومات عن الوظائف الحكومية الجديدة التي يتأهب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

أولا: وزارة الأوقاف

وتطلب وزارة الأوقاف شغل 1000 وظيفة خطيب وإمام مسجد، و1000 وظيفة عامل بالوزارة.

رابط التسجيل للوظائف:

https://jobs.caoa.gov.eg

ثانيا: وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري

وتحتاج الهيئة لشغل 100 وظيفة سائق و70 وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

رابط التسجيل للوظائف:

https://jobs.caoa.gov.eg

ثالثا: وظائف وزارة البيئة

وتطلب وزارة البيئة شغل 24 وظيفة باحث بيئي

رابط التسجيل للوظائف:

https://jobs.caoa.gov.eg

رابعا: وظائف وزارة التربية والتعليم

«مسابقة وظائف معلم مادة»

العدد المطلوب والتخصص 18ألفا و886 وظيفة معلم مادة

رابط التسجيل للوظائف:

https://jobs.caoa.gov.eg

خامسا: وظائف الشهر العقاري بوزارة العدل

مسابقة لشغل 250 وظيفة تخصص باحث قانوني، و50 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات الهندسية

رابط التسجيل للوظيفة:

https://jobs.caoa.gov.eg

سادسا: وظائف الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل

مطلوب شغل 24 وظيفة مهندس بناء سفن، و4 وظائف أخصائي حاسبات آلية.

رابط التسجيل للوظيفة:

https://jobs.caoa.gov.eg

سابعا: مسابقة وظائف الحجر الزراعي بوزارة الزراعة

مطلوب شغل 120 وظيفة أخصائي زراعي

رابط التسجيل للوظيفة:

https://jobs.caoa.gov.eg

ثامنا: مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم

مطلوب شغل 238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية

رابط التسجيل للوظيفة:

https://jobs.caoa.gov.eg

التنظيم والإدارة: مسابقات جديدة بعد منتصف فبراير

ووفقا، لبيان صحفي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فسوف يتم الإعلان عن مسابقات وظائف حكومية جديدة، خلال الساعات المقبلة بعد منتصف شهر فبراير الجاري 2024