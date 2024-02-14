ضبط 76 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية في الأسواق والمخابز، وجرى ضبط 76 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأضاف «دايرة»، في بيان أن الحملات جاءت من إدارة الرقابة التموينية في محافظة الدقهلية بالاشتراك مع الطب البيطري بناحية بندر المنصورة، ومنية النصر، دكرنس، نبروه، بندر المنصورة.

- عدد 13 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 7 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 1محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 1 محضر عدم وجود ماكينة.

- 2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 2 محضر عدم وجود ميزان داخل المخبز.

- 4 محاضر تصرف دقيق بقيمة 16 شيكارة

- 19 محضر نقص وزن ما بين 7-19 .

- 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محضر سلع بدون فواتير.

- 6 محاضر ذبح خارج السلخانة.

- 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 1 محضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض منها.

- محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.