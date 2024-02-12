تحرير 73 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على المخابز ببني سويف

تمكنت الحملات التموينية التابعة لمديرية التموين في محافظة بني سويف، من تحرير 86 مخالفة متنوعة، ضد مسؤولي المخابز البلدية وبدالي التموين، خلال أسبوع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحرير 73 مخالفة تموينية

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، إنّ الحملات حررت 73 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر لعدم إعلان مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر عدم وجود سجل زيارات، ومحضر عدم وجود ميزان معتمد، و5 محاضر للتصرف في 16 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق.

وكشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و5 محاضر عدم إعلان الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز

من جهته، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والمخابز، ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية.