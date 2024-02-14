حقيقة تعطيل الدراسة في محافظة القليوبية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقف تعطيل الدراسة غدا بالمحافظة بسبب الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة ورياح، مشيرا أنه لا تعطيل للدراسة حيث أن الأوضاع الجوية مستقرة بالمحافظة حتى الآن.

موقف تعطيل الدراسة في محافظة القليوبية غدا

أوضح محافظ الإقليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا تعطيل للدراسة في محافظة القليوبية غدا، مع إعلان حالة الطوارئ لسرعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار فور ظهورها، سواء بالطرق أو المحاور الرئيسية، أو الشوارع الداخلية للمدن والقرى.

موقف الدراسة غدا في المحافظات

ومن جهة أخرى أعلنت كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح عن تعطيل الدراسة غدا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

يذكر أن محافظة القليوبية شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة دون تأثير على الحركة أو مشكلات، حيث جرى رفع الطوارئ تحسبا لزيادة حدتها مشددة على ضرورة تواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات في المحافظة على مدار 24 ساعة، وتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار في حال زيادة نسبة الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.