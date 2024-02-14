الوكيل وأوغلو يبحثان زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

عقد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، مع رفعت ايسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التركية، الذي يزور مصر حالياً، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للقاهرة.

تم خلال اللقاء دراسة وضع خطة للعمل المشترك بين الجانبين، لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، والتعاون في المقاولات والبنية التحتية في أفريقيا، وإعادة الإعمار، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية، من خلال العمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، للوصول بالتبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون.

جاء اللقاء استكمالاً للحوار الدائم بين الجانبين خلال السنوات الماضية، من أجل الحفاظ علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، والتعاون المشترك فيما بينهما، من أجل التواجد بالاسواق الافريقية، من خلال الغرفة التركية الافريقية المشتركة، بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف الأفريقية، الذي تتولي مصر رئاسته، ويتواجد مقره بالقاهرة.

شهد اللقاء الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأفريقية.

عودة العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي

وصرح أحمد الوكيل عقب اللقاء، بأن عودة العلاقات المصرية التركية إلى مسارها الطبيعي، تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة والأسواق الأفريقية، بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.

وقال إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وفق البيانات الرسمية، وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023، وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.