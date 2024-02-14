«المصريين الأحرار»: محاولات إنهاء القضية الفلسطينية على حساب مصر أمر محال

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة حيال الأزمة الفلسطينية ودورها العظيم على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لمساندة ودعم الأشقاء الواضح للقاصي والداني.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن محاولات إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية أمر محال، ولا سبيل إلا لقيام الدولتين واستقرار الأشقاء وفق حدود 1967 عاصمتها القدس؛ وإذ نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية اتخاذ ما يناسب لحفظ استقرار وسلام الأمن القومي المصري.

القضية الفلسطينية

ويؤكد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والأشقاء الذين يعانون هجمات وحشية ومجازر غير إنسانية من جانب الاحتلال، والتي امتدت وصولًا بمدينة رفح الفلسطينية؛ مما يسقط قناع أصحاب فزاعة حقوق الإنسان والمجتمع الدولى الذين يكيل الأمور بمكيالين ويلتزم الصمت أمام الانتهاك الصارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.

حزب المصريين الأحرار

ويرفض حزب المصريين الأحرار بشكل قاطعا ما يصدر عن حفنة من الأبواق الحنجورية الزائفة والتي تحيا على محاولة الظهور للسطح بالمزايدة على حساب الوطن، ولا مجال للمغالاة على الدور المصري والقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية والتي تتعامل معها مصر باعتبارها قضية القضايا.

وإذ يجدد الحزب رئيسًا وأعضاء دعمهم الكامل للقيادة السياسية وتفويض وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الأمن القومي المصري وتحقيق دور مصر الرائد حيال قضية الأشقاء.