خبير اقتصادي: القمة المصرية التركية تدفع نحو آفاق جديدة من التعاون

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الثمار الاقتصادية للقمة المصرية التركية، التي عُقدت اليوم، جاءت كما كان متوقعا، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تدفع عمليات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق جديدة، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي المصري التركي هو تعاون استراتيجي.

صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية

وأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اليوم هي صفحة جديدة بعد مرحلة من الإجراءات التمهيدية التي دامت لأكثر من 3 سنوات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن القمة المصرية التركية اليوم تاريخية، وتعيد أجواء العلاقات المصرية التركية لعام 2005، حيث تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2007، ومن خلالها تم تقرير منطقة تجارة حرة رفعت حد التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

إمكانية تحقيق تبادل تجاري بـ15 مليار دولار

وأضاف «جاب الله»، أن البلدين قادرتين على تحقيق تبادل تجاري يصل لـ15 مليار دولار، مشددًا على أن مصر بوابة تركيا إلى أفريقيا، كما أن تركيا بوابة مصر إلى أوروبا، موضحًا أن فكرة التبادل بالعملات المحلية مرتبطة بزيادة التبادل التجاري.