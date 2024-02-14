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أحمد سعد عن «سبب فرحتي»: بتمنى كلام الأغنية يوصل لكل الحبايب

كتب:

ياسمين محمود
10:33 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
احمد سعد

احمد سعد

أعرب الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادته لمشاركته المطربة أصالة في الدويتو الغنائي سبب فرحتي.

ونشر أحمد سعد الدويتو وعلق عليه قائلا: «أجمل شيء في الكون إنك تعمل أغنية حب مع من تحب، وأصالة أختي وصديقتي الحبيبة، طول عمري بتمنى الكلام بتاع الأغنيه دي يوصل لكل الحبايب والإخوات والصحاب والأهل، وكل عيد حب وأنتوا مع الناس اللي بتحبوها».

دويتو سبب فرحتي

روج أحمد سعد منذ أيام، لدويتو سبب فرحتي، الذي جمعه بأصالة، الذي حقق مشاهدات عالية على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية، من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

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بقلم ياسمين محمود