فيلم و3 أغان احتفالا بعيد الحب.. أبرزها «سبب فرحتي» لـ أحمد سعد وأصالة

مع اقتراب عيد الحب، يزداد شغف الفنانين بتقديم أعمال فنية تُعبّر عن مشاعر الحب والتعلق، وفي هذا العام، يُقدم النجوم مجموعة متنوعة من الأغاني والأفلام احتفالًا بهذه المناسبة المميزة نرصدها في السطور المقبلة.

ديو «سبب فرحتي» لـ أحمد سعد وأصالة

تستعد الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد لطرح «ديو» غنائي جديد تحت اسم «سبب فرحتي» ليتمّ طرحه بالتزامن مع عيد الحب الموافق 14 فبراير الجاري، وتُعد هذه الأغنية من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف.

أغنية «جنبك ومعاك» لـ جنات

كما تستعد النجمة المغربية جنات لطرح أحدث الأعمال الغنائية والتي تحمل عنوان «جنبك ومعاك» يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 فبراير الجاري في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعتبر هذه الأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادي حداد.

أغنية «حبيتك» لـ نسمة محجوب

طرحت الفنانة نسمة محجوب أمس أغنية بعنوان «حبيتك» على «يوتيوب» والتطبيقات الموسيقية وذلك احتفالاً بعيد الحب، وتُعد هذه الأغنية كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع الأردني عبادة كيو وإخراج إبراهيم عزت.

فيلم «وقت إضافي» لـ خالد الصاوي

كما سيجرى طرح عمل سينمائي جديد يحمل اسم «وقت إضافي» بطولة الفنان خالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين وتأليف رشاد رشدي وإخراج أسامة عمر، ليتم طرحه يوم 14 فبراير الحالي في عيد الحب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول 3 نصابين يجتمعون في أحد المنتجعات الصحية للأثرياء وتتصاعد الأحداث.