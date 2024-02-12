أحمد سعد يكشف عن موعد طرح «ديو» غنائي يجمعه بـ أصالة

كشف الفنان أحمد سعد عن الموعد المقرر لطرح الديو الغنائي الجديد، الذي يجمعه بالفنانة أصالة، ويحمل اسم «سبب فرحتي»، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

أحمد سعد وأصالة في ديو غنائي

شارك الفنان أحمد سعد صورة البوستر الرسمية الخاصة بالديو الغنائي، وعلق عليه قائلا: «بكرة هنشارك معاكم جزء كبير من أغنية سبب فرحتي، عشان تلحقوا تحتفلوا بعيد الحب عليها، و بعد بكرة الساعة 5 هتنزل الأغنية كاملة».

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان طرح مؤخرا، أغنية بعنوان بعتذرلك، تعاون فيها مع الشاعر محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر يحيى مهدي.