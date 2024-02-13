أحمد سعد وأصالة يطرحان أغنية سبب فرحتي على يومين
كتب:
أحمد شعراني
07:32 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
بوستر سبب فرحتي
قرر أحمد سعد وأصالة، طرح الدويتو الغنائي، الذي تشاركا فيه مؤخرًا، على يومين، إذ يطرحان نصف الأغنية اليوم والثاني غدًا، في خطوة لم نشهدها من قبل.
وكتب أحمد سعد، عبر صفحته على انستجرام: «سبب فرحتي، حبينا نشارككم نص الأغنية النهاردة عشان تحتفلوا وتغنوها في عيد الحب، وبكرة إن شاء الله الأغنية كاملة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية».
يذكر أن الفنان أحمد سعد كان طرح مؤخرا، أغنية بعنوان بعتذرلك، تعاون فيها مع الشاعر محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر يحيى مهدي.