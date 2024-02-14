ناصر الشرقية يتصدر المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري «حياة كريمة» بكفر الشيخ

أسفرت مباريات دوري «حياة كريمة» اليوم الأربعاء، المُقامة على ملعب نادي المركزية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ عن صعود فريق ناصر الشرقية إلى أول المجموعة الأولى، ضمن دوري خماسي كرة القدم بقرى حياة كريمة، والذي أُقيم بين فرق «ناصر الشرقية، وكوم الحجر، وقرية 11، والمجاز الشرقي»، وتُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات اليوم

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز فريق كوم الحجر على قرية 11 بهدفين نظيفين، وفوز فريق ناصر الشرقيه على قرية 11 بثمانية أهداف مقابل هدف واحد، وفوز كوم الحجر على المجاز الشرقي بهدفين نظيفين.

وتجرى مباريات دوري «حياة كريمة» بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية أبريل 2024، حيث تتجدد منافسات الدوري، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

دوري «حياة كريمة» بكفر الشيخ

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة كفر الشيخ، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.