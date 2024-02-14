محافظ كفر الشيخ يكرَّم 47 فائزًا بمسابقة «تاج القرآن الكريم»

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية مسابقة «تاج القرآن الكريم» للأطفال، في نسختها الثالثة، لتكريم 47 فائزًا من المشاركين في المسابقة، من مراحل التعليمية المختلفة وهي «مرحلة رياض الأطفال - المرحلة الابتدائية - المرحلة الإعدادية».

جاء ذلك بحضور النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، والعقيد مصطفى العادل، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وأحمد الشهاوي، مدير فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك تحت رعاية وتنظيم النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وقال المحافظ، إنّ تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي، وما به من معاني سامية، ويساعد على تكوين جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته، وتعزيز السلوك والقيم النبيلة، مؤكداً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ».

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على الأطفال الفائزين في مسابقة تاج القرآن الكريم، مشيراً إلى أنّ مصر بخير طالما بها أمهات وأسر تحرص على تحفظ أبنائها كتاب الله، وطالما بها النابغون والحريصون على حفظ القرآن الكريم والتمسك به.

مسابقة «تاج القرآن الكريم»

رحبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قائلةً: «أنّه وسام شرف لجميع أطفالنا المشاركين»، لافتةً أنّ مسابقة «تاج القرآن الكريم»، أضحت المسابقة الأقرب لقلوب أهالي كفر الشيخ، مشيدةً بحرص محافظ كفر الشيخ على تكريم حفظة القرآن الكريم والموهوبين في كافة الأنشطة والمجالات المتعددة.