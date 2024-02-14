بعد سقوط أمطار غزيرة.. موقف تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة غدا

بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات الماضية، يبحث أولياء الأمور عن موقف تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة غدا، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.

موقف تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة غدا

وحول موقف تعطيل الدراسة في محافظة البحيرة غدا الخميس، صرح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم باستمرار الدراسة غدا في مختلف مدارس المحافظة، على أن يكون يوما دراسيا طبيعيا، على أن يتم استقبال في الموعد المحدد لهم.

يذكر أن محافظة البحيرة تعرضت إلى موجة من الطقس السييء مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأمطار رعدية زادت حدتها في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها كما شددت على سرعة تلقى شكاوى المواطنين حول مياه الأمطار.

إرشادات هامة للمواطنين

وأصدرت محافظة البحيرة بيان تضمن العديد من الإرشادات للمواطنين جاءت على النحو التالي:-

- تقليل سرعة القيادة على الطرق السريعة أثناء المطر.

- ترك مسافة آمنه بين السيارات أثناء القيادة في حال الأمطار الغزيرة

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط.