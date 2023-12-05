بسبب نوة قاسم.. حقيقة تعطيل الدراسة بـ10 محافظات غدا.. |عاجل

اتجهت أعين المواطنين لمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المحافظات بسبب نوة قاسم، التي تضرب عددا من المحافظات بالأمطار، ومتوقع استمرارها غدا على 10 محافظات بالتحديد هي: «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية».

استمرار الدراسة في المحافظات غدا

وعلى الرغم من توقعات الأمطار غدا في تلك المحافظات، إلا أنه لم تصدر أي محافظة منهم حتى الوقت الراهن أي قرار رسمي حول تعطيل الدراسة، وهو ما يعني استمرار الدراسة غدا بشكل طبيعي دون أي تعديل.

تأثير نوة قاسم على المحافظات غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن تأثير نوة قاسم في ثاني أيامها غدا ستؤثر على 10 محافظات هم: «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية» بنسبة أمطار تبلغ 30%.

مصير تعطيل الدراسة غدا في المحافظات

ونتيجة لتلك التوقعات الخاصة بالأمطار فإن موقف تعطيل الدراسة غدا في المحافظات المذكورة اتضح بالاستمرار، وهو ما أرجعته المصادر المطلعة في تلك المحافظات أنه نتيجة لكون الأمطار لن تؤثر على حركة انتقال الطلاب والمعلمين.