حقيقة تعطيل الدراسة غدا في القاهرة والجيزة

كشفت مصادر رفيعة المستوى في محافظتي القاهرة والجيزة لـ«الوطن»، عن حقيقة ‎تعطيل الدراسة غدا الاثنين، بمختلف المدارس لجميع المراحل الدراسية بسبب تقلبات الطقس الموجودة حالياً، مؤكدة أنها ستكون منتظمة في مختلف المناطق والأحياء وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن الأمور مستقرة ولا توجد أي قرارات تخص تعطيل الدراسة غدا بسبب تقلبات الطقس.

‎حقيقة تعطيل الدراسة غدا

وأوضحت المصادر، أن قرارات تعطيل الدراسة غدا أو أي يوم بسبب الأحوال الجوية هي قرارات للمحافظين، وأن ظروف كل محافظة تختلف عن الأخرى، لافتة إلى كافة فعاليات المدارس غدا في محافظة القاهرة والجيزة ستكون منتظمة وكذلك الأنشطة والعمل سيكون طبيعياً جداًَ ولا توجد أي قرارات تعطيل للدراسة.

وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الدراسة منتظمة غدا بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية وأنه لا توجد أي قرارات تعطيل للدراسة، موضحة أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميدتيرم» منتظمة لمختلف الفرق الدراسية.