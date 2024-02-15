«الوطنية للطوارئ»: أمطار رعدية تضرب مدن القناة صباح الخميس

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، من أمطار رعدية تضرب مدن القناة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، تنتشر وتمتد على الطرق السريعة والصحراوية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار في مدن القناة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب المدن، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إن هناك عدة مناطق معرضة لسقوط أمطار، اليوم الخميس، هي كل من بورسعيد وبورفؤاد ومدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد وأجزاء من مدينة السويس.

تحذير للسائقين من طقس غدا

وبحسب البيانات الرسمية تمتد على بعض الطرق كطريق «الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي» وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية العريش الساحلي بنسبة 40%، بالتزامن مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين في مدن القناة وسيناء، من السير بسرعات عالية على الطرق السريعة والصحراوية، خلال سقوط الأمطار مطالبة المواطنين بالسير بسرعة 60 بحد أقصى لعدم وقوع أي حوادث مرورية.