سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بشمال سيناء

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة شمال سيناء، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع وجود غيوم كثيفة، وهبوب رياح باردة، شمالية شرقية.

غيوم كثيفة بسماء المنطقة بشمال سيناء

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن غيوم كثيفة تٌسيطر على سماء المنطقة، مع هبوب رياح باردة، وتراجع الحرارة إلى 17 درجة مئوية.

وكان المرصد المناخي بالعريش، حذر السائقين من السرعة الزائدة، على الطرق السريعة والصحراوية، لاحتمالية زحف الرمال، ووقوع إصابات.