رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة بشمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
04:12 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
امطار بقرى ومدن شمال سيناء

امطار بقرى ومدن شمال سيناء

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة شمال سيناء، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع وجود غيوم كثيفة، وهبوب رياح باردة، شمالية شرقية.

غيوم كثيفة بسماء المنطقة بشمال سيناء

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، إن غيوم كثيفة تٌسيطر على سماء المنطقة، مع هبوب رياح باردة، وتراجع الحرارة إلى 17 درجة مئوية.

وكان المرصد المناخي بالعريش، حذر السائقين من السرعة الزائدة، على الطرق السريعة والصحراوية، لاحتمالية زحف الرمال، ووقوع إصابات.

اقرأ المزيد:

الغرفة التجارية في العريش تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان

بـ3 جنيهات فقط.. اكشف واحصل على العلاج بمستشفى العريش

تجهيز 10 شوارع رئيسية بوسط العريش تمهيدا لرصفها خلال أيام

سقوط أمطار غزيرة يصاحبها امطار وبرق ورعد بمدن البحر الأحمر

طقس بارد على الوجه البحري والصعيد مع رياح متقطعة وأمطار متفرقة حتى الجمعة

تفاصيل حالة الطقس اليوم: دافئ نهارا مع رياح مثيرة للرمال والأتربة

هبوب عواصف رملية في شمال سيناء.. والمحافظة تستعد لسقوط الأمطار

إقبال كبير على شراء سمك «السردينا» بأسواق شمال سيناء
بقلم حسين إبراهيم