تساقط أمطار على المنوفية.. وتحرك عربات الكسح للتعامل مع تجمعات المياه

تشهد محافظة المنوفية، حالة من الطقس غير المستقر منذ صباح اليوم، وتساقطت الأمطار على معظم أنحاء المحافظة، وتزايدت شدتها على مدينة منوف.

طقس المنوفية اليوم

سجلت درجة الحرارة اليوم، في محافظة المنوفية، الصغرى 12 والعظمى 21 مئوية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية تساقط الأمطار على بعض المناطق في المحافظة، مشددة على توخي الحذر طوال اليوم.

تحرك معدات شفط المياه

توجهت معدات شفط المياه وعربات الكسح للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

تمركزت عربات الشفط بالأماكن المحتملة لتجمعات مياه الأمطار بمختلف مناطق المحافظة للتعامل الفوري والسريع حال تساقط الأمطار.