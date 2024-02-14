الكوميديا تسطير على برومو مسلسل «بابا جه» لـ أكرم حسني (فيديو)

طرح الفنان أكرم حسني البرومو التشويقي الأول لمسلسل «بابا جه»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، على إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البرومو الأول لمسلسل بابا جه

وظهر أكرم حسني في البرومو من خلال تجسيده شخصية أب، كما ظهر عدد كبير من الأطفال، بينما ظهر كريم فهمي كضيف شرف، وسيطرت أجواء الكوميديا على البرومو.

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني.