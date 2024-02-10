أكرم حسني يطرح بوستر مسلسل بابا جه استعدادا لرمضان

طرح أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني «بابا جه» الذي يشارك به في دراما رمضان 2024، المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة، فضلا عن منصة watch it الإلكترونية.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة في رمضان 2024، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر»، ولم يعلن عن موعد عرضه سواء في بداية الشهر الكريم أو النصف الثاني.