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قصة مسلسل بابا جه في رمضان 2024.. اجتماعي كوميدي

كتب:

هبة أمين
11:23 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
مسلسل أكرم حسني في رمضان 2024

مسلسل أكرم حسني في رمضان 2024

ينافس مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في دراما رمضان 2024، ومن المقرر عرضه على شاشة قنوات المتحدة، وكذلك منصة watch it الإلكترونية، التي كشفت في الساعات القليلة الماضية عن أول بوستر رسمي لبطل المسلسل، وتم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وتدور أحداث مسلسل بابا جه والذي يخوض ماراثون رمضان 2024، في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسرار، حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

15 حلقة في رمضان 2024

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه سواء في بداية شهر رمضان أو مع النصف الثاني.

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

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بقلم هبة أمين