7 محافظات شمالية تتعرض لأمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد.. هل تصل القاهرة؟

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات فرص سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية مصحوبة بحبات البرد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

وحول حالة الطقس خلال الساعات القادمة أعلنتها غرف العمليات المركزية في المحافظات إذ تشهد 7 محافظات شمالية سقوط أمطار رعدية وعزيزة وهى «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد».

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، القاهرة، الجيزة، القليوبية»، وتكون متوسطة رعدية أحيانا.

وتشهد مناطق من«جنوب سيناء، خليج العقبة، شمال محافظة البحر الأحمر» أمطار تصل إلى حد السيول».

وتستمر فرص سقوط الأمطار الغزيرة في المحافظات حتى يوم الجمعة المقبل 16 فبراير مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسبنا لوقوع الحوادث.

يذكر أن محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تعرضت اليوم إلى أمطار غزيرة، إذ رفعت الجهات المعنية في هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين