بعد سقوط أمطار غزيرة.. موقف تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية غدا

يرغب طلاب المدارس والجامعات إلى معرفة موقف تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية غدا الخميس 15 فبراير، خاصة بعد تعرض المحافظة إلى سقوط أمطار وتقلبات جوية حادة منذ صباح الأربعاء.

موقف تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية غدا

وتعرضت محافظة الدقهلية لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح.

قال مصدر مسؤول بالتربية والتعليم بالدقهلية لـ«الوطن»، إنه بخصوص موقف تعطيل الدراسة في محافظة الدقهلية غدا، فإن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي غدا حتى الآن، ولا يوجد قرار تعطيل الدراسة غدا بمختلف المراحل.

سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الدقهلية

ودفعت المحافظة بتعزيزات لسحب تجمعات مياه الأمطار في مختلف الأماكن، بالتعاون مع الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لإزالة أي تجمعات، وأعلنت محافظة الدقهلية عن عدة استعدادات لمواجهة التقلبات الجوية

- التواصل المستمر والترابط بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مختلف المراكز بالدقهلية.

- التواصل مع شركة مياه الشرب والوحدات المحلية

- صيانة الأعمدة الكهربائية.

- توفير خط ساخن من أجل التواصل والإبلاغ عن أي طوارئ.