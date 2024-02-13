سقوط أمطار خفيفة على مدينة العريش بشمال سيناء

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، تقلبات جوية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق، مع غيوم، وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية، جنوب المدن وقرى وتجمعات وسط سيناء السكنية، ومناطق جبل الحلال والهضاب القريبة.

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن أجواء متقلبة تزامن انخفاض في درجات الحرارة تسيطر على غالبية المناطق بمحافظة شمال سيناء.

ولفت إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 17 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية، وتوقعات بأن تنخفض الى 15 درجة مئوية أوقات المساء، مع احتمالية تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة أخرى على غالبية الأنحاء.

تنظيف بيارات الصرف الصحي

وواصل مجلس مدينة العريش تنظيف بلاعات الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار.

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه جرى مراجعة وتطهير غرف تصريف الأمطار بميدان النصر حتى ميدان الساعة شارع ٢٣ يوليو في الاتجاهين، وكذلك شارع شكري القوتلي وشارع المستشفى بوسط المدينة.