«القابضة للمياه» تدفع بـ172 سيارة لإزالة تراكمات الأمطار من شوارع البحيرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تلقي المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالشركة، حول متابعة حالة الطقس بمختلف فروع الشركة.

استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق

وأشار التقرير، إلى تعرض محافظة البحيرة لأمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مراكز ومدن المحافظة، ودفعت الشركة بـ172 سيارة ومعدة بمختلف المدن والمراكز خاصة بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 125 طوال اليوم

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 125 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات المحافظة.

ولفت إلى انتشار وتمركزات فرق الأزمات والطوارئ بسيارات ومعدات الشركة لكسح مياه الأمطار المتراكمة على مدار اليوم؛ لتسهيل حركة السير للمارة والمرور، لافتا إلى تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع الشركة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، إذ تشهد المحافظة موجة من الأمطار والطقس البارد وغير المستقر مع نشاط للرياح الخفيفة.

وطالب نشأت، فروع الشركة باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي ستشهدها المحافظة؛ طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهًا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الفروع والشبكات ميدانيا ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار التي تشهدها المحافظات.