أسعار القطن اليوم في الوجه البحري.. كم سجل سعر القنطار في مزاد البحيرة؟

طفرة كبرى شهدتها أسعار القطن اليوم وجه بحري، بحسب بيان رسائل الأقطان الزهر المباعة بآخر مزاد عقدته منظومة توريد وتداول الأقطان، إذ شهد مزاد القطن في البحيرة بيع نحو 5081 كيسًا بإجمالي وزن 7109 قنطارًا من القطن أصناف «جيزة 94 تجاري» و«جيزة 86 تجاري»، و«جيزة 86 إكثار»، وجرى افتتاح المزاد بسعر 5500 جنيه للقنطار ووصل إلى 14 ألف جنيه.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار القطن اليوم وجه بحري ومنها سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة، فضلًا عن موعد مزاد القطن في البحيرة، وآخر موعد لتوريد الذهب الأبيض ضمن منظومة التداول الجديدة.

أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024

ومثل باقي أسعار القطن اليوم وجه بحري 2024، شهد سعر قنطار القطن في البحيرة ارتفاعًا في مزاد القطن الأخير، لصنف «جيزة 94 تجاري» سجل نحو 13 ألفًا و920 حيث جرى بيع 417 كيسًا بإجمالي 591 قنطارًا، وذلك في مراكز تجميع إدكو الجديدة، وعزب بسنتواي، والشركة، والحاجر.

سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة 2024

وتضمن مزاد القطن الأخير في البحيرة، بيع نحو 4664 كيسًا بوزن 6518 قنطارًا من صنف «جيزة 86» من نوعي «تجاري» و«إكثار»، حيث جاء سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة كالآتي:

سجل سعر قنطار القطن صنف «جيزة 86 تجاري» ما بين 13 ألفًا و500 وحتى 14 ألف جنيهًا، إذ جرى بيع 33327 كيسًا بإجمالي 4631 قنطارًا من مراكز الرحمانية، والدلنجات، والمحمودية، وحوش عيسى، وكفر الدوار، ودمنهور، وشبراخيت.

وتراوح سعر قنطار القطن «جيزة 86 إكثار» من 13 ألفًا و720 وحتى 13 ألفًا و830 جنيهًا، إذ جرى بيع 1337 كيسًا بإجمالي وزن 1887 قنطارًا في مركز أبو حمص.

آخر موعد لتوريد الأقطان بالوجه البحري

وكشفت منظومة تسويق القطن، في بيان لها، إنّ آخر موعد لتوريد القطن وتسليمه لمراكز التجميع في الوجه البحري 2024 سيكون يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، حيث تستمر المراكز في تجميع الأقطان لمدة 14 يومًا.

وطالب الدكتور مصطفى عمارة المنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن، في بيان صحفي، مزارعي القطن بمختلف محافظات الوجه البحري، بسرعة تسليم وتوريد محصول القطن، إلى أقرب مراكز تجميع قبل انتهاء موعد التوريد، وذلك ليتم طرحها في المزاد الأخير، موضحًا إنّ المنظومة ومراكز التجميع والمحالج لن تستقبل أيّة أقطان بعد 28 فبراير.

انطلاق مزاد القطن بالإسكندرية غدا

ومن المقرر أن ينعقد مزاد القطن 2024 بالإسكندرية غدا الخميس الموافق 15 فبراير الجاري، لبيع مختلف أصناف القطن بمحافظات الوجه البحري.