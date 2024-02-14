«تعليم الجيزة»: انتظام الدراسة غدا في كل المدارس دون أي تعطيل

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عدم إصدار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة غدا بسبب حالة الطقس، موضحا أنه على أساس ذلك فإن الدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل.

أضاف المصدر لـ«الوطن» أنه جرى التأكيد على جميع مديري الإدارات التعليمية، بمتابعة سير العملية التعليمية وفق القواعد المُعلنة من وزارة التربية والتعليم، ومتابعة تقارير غياب وحضور الطلاب، لافتا إلى انتظام العملية التعليمية منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.