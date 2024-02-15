مواعيد قطع المياه في مركز قلين بكفر الشيخ اليوم للصيانة.. 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة قلين، اليوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة من مساء نفس اليوم، ولمدة 7 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة.

قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ مركز ومدينة قلين سيتأثر بقطع مياه الشرب، لمدة 7 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها مرة أخرى عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب مجانية

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.