«تضامن كفر الشيخ»: اختيار 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة هذا العام

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، أنّ لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 فحصت 33 ملف أم مثالية مُقدم للجنة، وتم استبعاد 5 ملفات غير مطابقة للشروط، واختيار 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة.

لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شّكل في وقت سابق، لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وذلك فى إطار احتفال وزارة التضامن الاجتماعي بالأم المثالية.

وتكونت اللجنة المُشكلة من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بديوان عام المحافظة، وكامل خضر، ومنى البحيري، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأمانة الفنية للدكتورة ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، كما شارك باللجنة إيمان إبراهيم، وأحمد غنيم، والدكتورة رضا عبد الله، ضمن الأمانة الفنية بإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية.

ضوابط مسابقة الأم المثالية

وكانت الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 في 19 من ديسمبر 2023 الماضي، ولمدة شهر وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام: الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة، وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية «ماجستير - دكتوراة»، وأم من مبادرة «حياة كريمة» كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.