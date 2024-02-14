حقيقة تعطيل الدراسة في محافظة كفر الشيخ غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، إنّه حتى الآن لم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة في المحافظة غداً رغم سوء الأحوال الجوية، منوهاً أنّه في حال تعطيل الدراسة سيتم الإعلان بشكل مٌباشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وإبلاغ الإدارات التعليمية بهذا القرار.

مصدر: غداً يوم دراسي طبيعي حتى هذه اللحظة

وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ قرار تعطيل الدراسة يكون من محافظ الإقليم، وليس قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً أنّه لم يرد عن الجهات المعنية بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن ما يفيد باعتبار غداً الخميس إجازة، بسبب حالة الطقس غير المستقرة، وحتى هذه اللحظة غداً هو يوم دراسي طبيعي.

سقوط أمطار غزيرة على معظم مراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب الرياح الشديدة.

وأهابت المحافظة، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، واتباع كافة وسائل الأمان، وبخاصةً في المنحنيات حرصاً على سلامتهم.