تعطيل الدراسة بكفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية غدا

قرّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غدا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة كفر الشيخ

وتعرضت جميع مناطق محافظة كفر الشيخ، لموجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والمصحوبة برياح قوية ورعدية، استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأهابت محافظة كفر الشيخ، المواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة، واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصةً في المنحنيات حرصاً على سلامتهم.